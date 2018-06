Werkstätten verwandeln sich in Ausbildungsmesse

Anzeige

Buchen.„Nimm Deine Ausbildung selbst in die Hand“ ist das Motto der Lehrstellenbörse in der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB) am 7. Juli. Von 9 bis 14 Uhr verwandeln sich die Werkstätten und Schulungsräume in der Karl-Tschamber-Straße in eine bunte Ausbildungsmesse. 44 namhafte Unternehmen und Institutionen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis informieren zur Berufswahl und präsentieren ihre technische und kaufmännische Ausbildungspalette. Ausbildung ist live erlebbar – Auszubildende geben an unterschiedlichen Arbeitsstationen Einblick in ihre Tätigkeiten.

Der persönliche Kontakt zwischen Ausstellern und Besuchern ist das Markenzeichen der Lehrstellenbörse. Jugendliche können ihre Themen zur Ausbildung ohne Umwege mit den Ausbildungsverantwortlichen besprechen. Auszubildende selbst beantworten Fragen, erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen und geben hilfreiche Tipps. Ausbildungsbotschafter der ÜAB informieren und unterstützen beim Rundgang.

Für Schüler, die 2019 die Schule beenden, bietet sich jetzt die Gelegenheit sich intensiv über die Berufswahl Gedanken zu machen. In vielen Betrieben beginnen die Bewerbungsverfahren gleich nach den Sommerferien. Darauf gilt es sich vorzubereiten. Die Gesprächspartner der ausstellenden Unternehmen, die Bildungsberater der IHK Rhein-Neckar und die Berufsberater der Agentur für Arbeit informieren maßgeschneidert.