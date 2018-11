Wettbewerb für Schulschachspieler

Buchen.Das Schulschach Challenge-Turnier geht in das elfte Jahr. 2017 nahmen annähernd 300 Jugendliche aus über 30 verschiedenen Schulen der Region daran teil. Am Mittwoch, 21. November, 14bis 16 Uhr startet die 11. Auflage mit dem ersten Vorturnier an der Grundschule Götzingen. Gespielt wird in zwei Altersgruppen (Jahrgang 2007 und jünger sowie 2006 und älter). Das Turnier ist gedacht für Spieler aller Schach-Arbeitsgemeinschaften der Umgebung. Eine Meldung ist noch am Turniertag bis 13.30 Uhr möglich. Es werden bis zum Mai 2019 noch weitere Vorturniere in Mudau, Walldürn, Adelsheim und Hardheim angeboten. Im Juni 2019 findet am Burghardt-Gymnasium Buchen ein Finale statt, für das sich jeweils die drei Erstplatzierten eines Vorturnieres qualifizieren. Die Termine und genauere Informationen können den an Schulen und Volksbank-Zweigstellen verteilten Flyern entnommen werden. EB

