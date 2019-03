Wichtigkeit der Maßnahme betont

Hainstadt.In der Mitgliederversammlung des Bauvereins St. Magnus begrüßte der Vorsitzende Winfried Balles als Gast den Architekten Müller aus Hettingen, der über die aktuellen Baumaßnahmen am Kindergarten in Hainstadt informierte.

Um die vom Gesetzgeber geforderten Betreuungsangebote für Kinder zu erfüllen sei die Stadt Buchen eine Kooperation mit den Kirchen eingegangen mit dem Ziel, die notwendigen Kindergartenplätze zu schaffen. In diesem Zuge werde der Kindergarten in Hainstadt zu einem der größten innerhalb der Stadt Buchen ausgebaut. Zurzeit werde das ehemalige Schwesternhaus im Erd- und Obergeschoß umgebaut, um dort zukünftig drei neue Kleinkindgruppen betreuen zu können. Der bisherige Kindergarten erhielt in der Zwischenzeit eine Treppe hinunter in den von der Ostseite barrierefrei zugänglichen Teil, der die bisherigen vier Gruppen mit Kindern über drei Jahren künftig um eine weitere Gruppe erweitern wird. Nach Abschluss der Arbeiten mit einem Investitionsvolumen von einer Million Euro wird der Kindergarten in Hainstadt insgesamt acht Gruppen, darunter drei Frühkindgruppen, unter seinem Dach beherbergen.

Pfarrer Johannes Balbach betonte die Wichtigkeit der Maßnahmen, weil Kinder „unsere Zukunft“ seien und damit die Kirchengemeinde, die Träger der Einrichtung ist, auch weiterhin insbesondere von den jungen Menschen und Familien als lebendige Kirche vor Ort wahrgenommen werden könne.

Nach dem Dank des Vorsitzenden an den Architekten folgte der Geschäftsbericht über das vergangene Geschäftsjahr. Nach Fertigstellung der Arbeiten im Glockenturm hat der Bauverein die zweckgebundenen Spenden in Höhe von 17 500 Euro um weitere 2500 Euro aus Mitgliedsbeiträgen aufgestockt und der Pfarrgemeinde als Zuschuss überwiesen. Im Jahresverlauf folgten kleinere Maßnahmen wie die Neuanschaffung von zwei Stühlen für Priester und Ministranten in der Pfarrkirche sowie die Auffrischung der bisherigen Sedilien. Um die Ausleuchtung des Pfarrsaals im Obergeschoss der Pfarrscheune zu verbessern hat der Verein die Anschaffung von zwölf LED-Panels beschlossen, die im Februar diesen Jahres in Eigenregie eingebaut sowie in Betrieb genommen wurden. Die dabei anfallenden Anschaffungs- und Planungskosten in Höhe von 2 648 Euro hat der Bauverein übernommen und dadurch die Voraussetzungen für eine zeitgemäße und energiesparende Ausleuchtung des Pfarrsaals geschaffen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ nahm der Planungsentwurf Pastoral 2030 der Erzdiözese Freiburg breiten Raum ein und zeigte die Befürchtungen auf, die mit den Veränderungen auf die Pfarrgemeinden vor Ort zukommen könnten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019