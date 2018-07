Wie der Schwartenmagen auf die Pizza kam

Anzeige

Übliche Zutaten

Doch passt der Schwartenmagen zur Pizza? Rasch war klar, dass sich eine Schwartenmagen-Pizza signifikant von einer herkömmlichen unterscheiden müsse. Denn Schwartenmagen, überbacken mit Mozzarella-Käse, war unvorstellbar. So entschied sich der Schöpfer des neuen Gerichts dafür, die Zutaten eines üblichen Schwartenmagenessens auf das Backblech zu übertragen: Aus dem Brot wurde ein mit Sauerteig hergestellter Mischbrotteig. Dieser ersetzte den für eine Pizza typischen Hefeteig. Auf den ausgerollten Brotteig streicht man eine würzige Tomatensoße. Diese wird mit nicht zu dünnen Schwartenmagenscheiben üppig gelegt. Es folgen Zwiebeln, Silberzwiebeln, Paprika und Pepperoni. Zum Schluss wird die Pizza mit einer mit Eigelb verfeinerten Senfsoße übergossen und im Ofen gebacken.

Als am Samstagabend um 22.30 Uhr die Buchener Gastronomen Jens Jaegle (Prinz Carl), Peter Reinhardt (Reichsadler), Simon Schäfer (Schwanen) und Boris Gauer (Löwen) zum Probeessen eintrafen, stieg bei den Anwesenden die Spannung. Simon Schäfer schmeckte die Schwartenmagen-Pizza so gut, dass er gleich noch ein zweites Stück verzehrte. Jens Jaegle war von einer Familienfeier direkt zur Weltneuheit-Verköstigung geeilt. Er bedauerte es sehr, zuvor zu viel gegessen zu haben, so dass in seinem Bauch nur noch für ein Stück der leckeren Pizza Platz war.

Pikante Würzung

„Eine tolle Idee“, lobte Peter Reinhardt. Er schätzte vor allem den Brotteig und die pikante Würzung des Gerichts. Und Boris Gauer schlug vor, weitere Schwartenmagen-Gerichte zu schaffen. So habe er in seiner Stuttgarter Zeit gute Erfahrungen mit einem Käsespätzle-Eis gemacht. Man könnte also auch ein Schwartenmagen-Eis herstellen. Auf jeden Fall plant er, zu Fastnacht einen Schwartenmagen-Burger auf seine Speisekarte zu setzen.

Munteres Gespräch

Und so entstand ein munteres Gespräch über mögliche Schwartenmagen-Gerichte, über die Einführung einer Schwartenmagen-Themenwoche in den Gaststätten der Stadt und über die Teilnahme an der Buchener Gourmetmeile mit einem Schwartenmagen-Pizza-Stand. Man könnte sogar eine „Buchener Wagenrad GmbH & Co.KG zum Zwecke des Erhalts und der Verbreitung des Kulturguts Schwartenmagen“ gründen.

Doch am Ende des Abends einigten sich die Wagenradsänger darauf, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren: dem Schreiben und Singen humorvoller Lieder über Buchener Begebenheiten des vergangenen Jahres. Die kulinarische Vermarktung des Schwartenmagens will man gern den Gastronomen überlassen.

