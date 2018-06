„Wildenburger“ holen zwei Mal den zweiten Platz

Anzeige

Jury und Publikum überzeugt

Der Stammeschor der „Wildenburger“ überzeugte Jury und Publikum mit einem vierstimmigen Satz von „What shall I do with a drunken sailer“, einem leidenschaftlich vorgetragenen vierstimmigen Spiritual sowie dem anspruchsvollen „Abendfrieden“ von Josef Gabriel Rheinberger.

Das Singen nimmt in der Gruppenarbeit der Pfadfinder einen hohen Stellenwert ein. So singen die Mädchen und Jungen in ihren wöchentlichen Gruppenstunden und in Zeltlagern am Lagerfeuer. Zum Repertoire zählen Fahrten-, Landsknechts- und Volkslieder aus dem In- und Ausland. Bei Gitarrenkursen lernen interessierte Kinder, Lieder auf diesem Saiteninstrument zu begleiten.

Alle zwei Jahre treffen sich die besten Singgruppen der örtlichen Gruppierungen („Stämme“) zum Singewettstreit. Der Pfadfinderbund Süd ist ein unabhängiger und interkonfessioneller Jugendverband mit Gruppen in ganz Baden-Württemberg. mb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018