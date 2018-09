Wille zur Weiterbildung

Buchen/Mainz.Engagierte Lehrer deutschlandweit zu verbinden, ist das Ziel des Deutschen Lehrerforums. Zwei Teilnehmer kamen dieses Jahr aus Buchen und durften sich über drei spannende Konferenztage im Schloss Waldthausen bei Mainz freuen.

Oberstudienrätin Michaela Munzke von der Helene-Weber-Schule und Studienrätin Dr. Isabell Arnstein von der Zentralgewerbeschule wurden wegen des Leseförderprojektes der Fränkischen Nachrichten „Klasse Azubis – schlaue Köpfe fördern“ für dieses Forum ausgewählt und konnten sich in Workshops mit anderen Lehrkräften zum Thema „Lernen und Lehren für das 21. Jahrhundert“ austauschen, also welcher Konzepte es an Schulen bedarf, um Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten.

Die Initiative für diese Plattform, die auch der Wertschätzung der Lehrer in der Gesellschaft dienen und ihnen ermöglicht soll, Impulse an die Politik zu senden, damit diese eine Lernkultur im globalen Wandel unterstützt, wird von verschiedenen Stuiftungen unterstützt.

Gastredner Christian Boehringer, (Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG) schilderte, wie flexibel heutige Arbeitnehmer sein müssen. Und dass es sehr stark auf die Eigeninitiative und den Willen zur steten Weiterbildung ankomme.

„,Faust im Twitter-Format und die Implementierung eines digitalen Tools zur individuellen Förderung im Deutschunterricht“ meinte Dr. Arnstein, seien die ersten Projekte an der Zentralgewerbeschule, die sie im Team-teaching mit ihrer Kollegin Michaela Munzke von der Helene-Weber-Schule umsetzen will. M.S.

