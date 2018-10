„Wir haben auf dem Boden in Baracken geschlafen“

Eberstadt.„Unerwünscht! Eine jüdische Jugend im Dritten Reich“ lautet der Titel seines Buches und unter diesem Titel stand auch der informative Vortrag von Dr. Kurt Maier; einem der wenigen Überlebenden des Holocaust, im voll besetzten Eberstadter Rathaus. Er fand nach der Enthüllung des Gedenksteins „Wider das Vergessen. Zum Gedenken an die während des Nationalsozialismus 1940 deportierten Juden, die mit uns lebten“ statt.

Mit besonderem Humor berichtet

Wie Ortsvorsteher Nico Hofmann mit einem Dank an den Referenten hervorhob, war es dem 88-Jährigen hervorragend gelungen, eine für ihn und seine Familie grausame Zeit den Eberstädtern informativ und mit besonderem Humor nahezubringen. Damit habe er die Gedenksteinenthüllung sehr bereichert und die Zeit einer Generation, die sich das nicht mehr vorstellen kann, nahegebracht.

Wie Dr. Maier kurz erläuterte, lebe er jetzt in Washington, komme aber seit 18 Jahren jeden Oktober nach Deutschland, um mit Vorträgen an die Zeit des Nationalsozialismus und des Holocaust zu erinnern. Zur Gedenksteinenthüllung meinte er erfreut: „Dieser idyllische Platz in unmittelbarer Nähe zur Synagoge ist ideal, die Feier war sehr ansprechend, nicht zu kurz und nicht zu lang“.

Seinen Vortrag mit unglaublich vielen Fotos begann Dr. Kurt Maier mit einem Bild seines Großvaters, der Bäckermeister in Diersburg war und mit einem Foto seines Vaters, der für Deutschland im Ersten Weltkrieg gedient hatte, doch „das hat in der Zeit des Nationalsozialismus nicht geholfen“. Weiter erzählte Maier von seiner Jugend zusammen mit seinem Bruder in Kippenheim, wo er einen evangelischen Kindergarten besuchte, wo seine Mutter einen kleinen Tante-Emma-Laden betrieb und sein Vater mit Stoff reiste. „Christen und Juden haben friedlich zusammen gelebt“.

Böses Kinderbuch „Giftpilz“

Noch bis 1935 hätten seine Eltern lachen können, doch in Vorahnung schlimmer Zeiten hätten sich die meisten jüdischen Familien 1938 noch fotografieren lassen.

Gut ist Maier noch im Gedächtnis, dass ein Kinderbuch mit dem Titel „Der Giftpilz“ mit den wüstesten Verunglimpfungen der Juden als Weihnachtsgeschenke für die christlichen Kinder in Umlauf war und wie die Eltern ihre Kinder immer mehr von den jüdischen Freunden zurückhielten. Und dann seien schreckliche Gesetze erlassen worden: Juden mussten ihre Autos abgeben, durften keine Haustiere halten und mussten sich einen „Judenpass“ besorgen, wobei die Frauen einen jüdischen Vornamen dazuschreiben mussten und die Männernamen einheitlich durch „Israel“ ergänzt wurden.

Maiers Großeltern bestanden auf einer Auswanderung, aber entweder fehlte das Geld oder die Genehmigung. Die ganze Familie wurde wie alle anderen Juden in Baden im Oktober 1940 abgeholt und nach Gurs im unbesetzten Teil Frankreichs transportiert.

Darauf waren die Franzosen überhaupt nicht vorbereitet. Entsprechend unorganisiert waren die Lagerverhältnisse bezüglich Unterkünfte und Hygiene. „Wir haben auf dem Boden in den Baracken geschlafen und ich habe mich ein halbes Jahr lang nicht ausziehen oder waschen können“. Schon das haben viele Alte und Kranke nicht überlebt.

Der zehnjährige Kurt Maier erkrankte an Diphtherie, doch er überlebte. Unter unglaublichen Bedingungen gelang es den Eltern, einen Brief an die texanische Verwandtschaft zu schreiben und abzuschicken. Als dieser Brief dann endlich am Ziel war, setzten sich die Verwandten zusammen mit dem Auswärtigen Amt ein und erreichten, dass der ganzen Familie – einschließlich der Großeltern – die Ausreise genehmigt wurde.

1941 schließlich, nach einem weiteren zweimonatigen Lageraufenthalt in Casablanca – konnte die Familie auf einem portugiesischen Schiff nach New York fliehen.

Viel Beifall

Humorvoll erinnert sich Maier an das schreckliche Brot in Amerika. „Wir haben unser gutes Berches sehr vermisst“. Doch unter den vielen Juden in Amerika seien auch gute Bäcker und koschere Metzgereien zu finden gewesen, erinnerte sich der verschmitzt lächelnde Referent unter großem Beifall. Ein Beisammensein bei einigen Happen des genannten Gebäcks und vor allem guten Gesprächen folgte dem kurzweiligen Vortrag. LM

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018