„Wir sind auf dem richtigen Weg“

244 Einsätze beschäftigten 2018 die Buchener Floriansjünger, die in der Gesamtstadt über 375 aktive Kräfte und 26 Einsatzfahrzeuge verfügen. Geprägt war das Jahr von zahlreichen Hitzefeuern.

Buchen. Brände, Unfälle, Notfall-Türöffnungen, Ölspuren, Stürme und Starkregen – die Einsatzfelder der Feuerwehr sind vielfältig. 244 Einsätze hatte die Feuerwehr in der Gesamtstadt zu bewältigen, wie Feuerwehrkommandant Andreas Hollerbach auf FN-Anfrage erklärte. 2017 waren es mit 186 einmal weniger, während die Zahl der Einsätze in den Jahren 2015 und 2016 auf dem Niveau von 2018 war.

Einsätze aufgrund der großen Hitze gab es im letzten Jahr einige. Doch habe man Glück gehabt, weil es sich um Flächenbrände gehandelt habe, die gut in den Griff zu bekommen waren. „Doch das hätte leicht auch anders ausgehen können“, schätzte Hollerbach die Lage ein. Auch müsse man künftig stärker mit Sturm, Unwetter und schlagartigem Regen rechnen. Hier sei man froh, das die Stadt Buchen in der Gesamtheit viel für den Hochwasserschutz getan habe.

Technische Defekte

43 Fehlalarmierungen habe es im Jahr 2018 gegeben. 39 davon seien durch das Auslösen einer Brandmeldeanlage entstanden. Hier habe es sich um technische Defekte, also um eine Täuschung der Brandmeldeanlage gehandelt. Die Zahl steige stetig an, die Anlagen müssten eben regelmäßig und rechtzeitig gewartet werden.

2018 musste die Wehr zu zehn Verkehrsunfällen ausrücken. Fünf Ölspuren, 15 Notfall-Türöffnungen, vier Gefahrgutunfälle und mehr – insgesamt 79 technische Hilfeleistungen hielten die Floriansjünger auf Trab. 55 Brände, davon vier Großbrände galt es zu löschen. Der heftigste Brand war im Januar in Götzingen. Das Gasthaus „Zum Schwanen“ stand in Flammen. Die Bebauungssituation mit längs und querstehendem Gebäude und Anbindungen an andere Scheunen ohne Abstand habe die Arbeit der Wehr erschwert, zumal sich der Brand sehr schnell ausgebreitet habe. „Das war nicht nur gefährlich, sondern auch sehr aufwendig“, blickte der Feuerwehrkommandant gegenüber den FN zurück.

Katze aus Garage gerettet

Auch nicht alltägliche Einsätze gab es im letzten Jahr. So ist in der Fastnachtszeit an einem Samstagabend eine fremde Katze in ein Haus gelangt und saß dort in der Garage fest. Nachbarn, die den schreienden Vierbeiner hörten, alarmierten die Feuerwehr. Die hat dann eine fremde Garage geöffnet, ohne dass die Eigentümer vor Ort waren. „Das war sicher grenzwertig, aber sonst hätte die Katze vermutlich die ganze Nacht geschrien“, erklärte Andreas Hollerbach die Aktion. Nachträglich wurde der Eigentümer des Hauses natürlich telefonisch informiert und einen Besuch haben Vertreter der Feuerwehr ihm auch noch abgestattet.

Der schwierigste Einsatz im Bereich technische Hilfeleistung war laut Hollerbach der tödliche Unfall im November im Bereich Eberstadt/Abfahrt Götzingen. Wie gehen die Mitglieder der Wehr mit solchen Erlebnissen um? Wichtig sei das Gespräch vor Ort nach dem Einsatz, so Hollerbach. Hier werde der Fall auf technischer Basis im Team analysiert und für künftige Einsätze hinzugelernt. Auch in der Feuerwache werde das Gesehene im Gespräch verarbeitet. Das helfe viel und habe eine psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte in Buchen bisher nicht nötig gemacht.

Doch wie sieht es mit der Zukunft aus? Ist die Buchener Feuerwehr gut gerüstet? „Die Fahrzeuge sind relativ alt“, erklärte Hollerbach. Zunächst habe man darauf Wert gelegt, dass in jedem Ausrückebereich ein wasserführendes Fahrzeug steht, so dass mit Unterstützung der Abteilung Buchen Stadt dann jeweils zwei Löschgruppen vor Ort sein können. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, meinte der Feuerwehrkommandant und verwies auf die Neuanschaffungen in Hettingen und Bödigheim (die FN berichteten). Was aber auf jeden Fall noch fehle, sei ein wasserführendes Fahrzeug in Hainstadt. Hier sei die geringe Entfernung zu Buchen bei der Einhaltung der Zehn-Minuten Hilfsfrist jedoch von Vorteil.

Tagesalarmbereitschaft sichern

Dauerthema sei natürlich die Sicherung der Tagesalarmbereitschaft. „Zwischen sieben und 17 Uhr müssen wir ganz massiv schauen, dass wir unsere Leute halten können“, machte Andreas Hollerbach deutlich. An diesem Thema müsse man dran bleiben.

Gut sei, dass Feuerwehrleute aus anderen Regionen, die aber ihren Arbeitgeber in Buchen haben, zur Verfügung stehen und die Wehr der Stadt unterstützen. Immer schwieriger werde auch die Nachwuchssicherung. Auch der Schritt von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Bereich sei wichtig, weil hier viele zögerlich seien. „Diesen Schritt müssen wir den jungen Erwachsenen so einfach wie möglich machen“, schloss der Feuerwehrkommandant.

