„Wird noch mindestens 20 Jahre ausreichend Ton geben“

Anzeige

Die Nachfrage nach den Dachziegelmodellen Rubin 11V, Rubin 13V, Rubin 15V und Topas 13V ist aufgrund des nach wie vor anhaltenden Baubooms hoch. Die Tongruben in Hainstadt und Walldürn stehen noch auf lange Zeit zur Verfügung. „Nach unseren Prognosen werden wir noch mindestens 20 Jahre lang ausreichend Ton hier zur Verfügung haben“, so Werksleiter Link. Zudem gibt es weiteren Rohstoff im Nahbereich. Was wichtig ist, denn die Ziegel bestehen nach wie vor zu 100 Prozent aus Ton und Wasser, das beim Trocknungsprozess freilich verschwindet.

Komplexe Prozesse

Die Gäste waren beeindruckt vom komplexen und teils auch fragilen Arbeitsprozess, der aus einem Tonklumpen beispielsweise einen speziellen Dachdurchgang werden lässt. „Wir sind ständig am Optimieren“, erklärte Link, der mit Braas künftig auch in Hainstadt wieder mehr präsent sein will. Ein Anliegen, das insbesondere der Ortsvorsteher sehr begrüßte.

