Wissen zur Trauerbegleitung vermittelt

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Wie begegne und begleite ich Menschen in Trauersituationen? Die Antworten auf diese Frage standen im Mittelpunkt eines Fortbildungskurses, der nun von 14 Personen im Bildungshaus Bruder Klaus in Neckarelz erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zum ersten Mal gab es im Dekanat Mosbach-Buchen eine solch umfangreiche Qualifizierungsmaßnahme zur Trauerbegleitung. Träger und verantwortlich für das Angebot waren das Bildungszentrum Mosbach unter der Leitung von Ulrich Neubert in Kooperation mit dem Dekanat Mosbach-Buchen und Dekan Johannes Balbach. Die inhaltliche Leitung des Kurses teilten sich die Bildungsreferentin Brigitte Wörner und Diplom Sozialarbeiterin Helga Franz-Flößer.

120 Kurseinheiten

In Theorie und Praxis ging es für die Teilnehmer um das Grundwissen in der Trauerbegleitung. Insgesamt wurden 120 Kurseinheiten absolviert, begleitet durch Peergroup-Arbeit und Supervision. Eindrücklich stellten die Kursabsolventen zum Ende der Qualifizierung ihre Hausarbeiten vor. Als Ehren- oder Hauptamtliche werden sie nun in ihren unterschiedlichen Einsatzfeldern dieses Wissen einsetzen können. Eine der wichtigsten Aufgaben der Arbeit mit Trauernden wird dabei für sie sein, trauernden Menschen begleitend zur Seite zu stehen, damit der Verlust und die Trauer angenommen und verarbeitet werden kann.