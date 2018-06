Wissenswertes im Dreier-Pack erfahren

Anzeige

Buchen.Einen gleichermaßen spannenden wie entspannten Sonntagnachmittag erlebten die Teilnehmer der ersten Orgelwanderung, welche die Kolpingsfamilie Buchen erstmals angeboten hatte. Spannend, weil es den jeweiligen Organisten in den Kirchen Hainstadt, Buchen und Hollerbach bestens gelang, auf typische Weise die Orgel vorzustellen und entspannend, weil die Wanderungen zwischen den Stationen bei bestem Wanderwetter einlud, die Natur zu genießen.

Den Anfang machte Magnus Balles in der Hainstadter Pfarrkirche, indem er Wissenswertes über die Bauzeit der Kirche und der fast gleichzeitigen Anschaffung der dortigen Orgel erzählte. So entstammte sein Orgelspiel zunächst aus der Zeit der Renaissance um letztlich mit einem südamerikanischen Rhythmus die Vielfalt des Klanges zu demonstrieren.

In der Stadtkirche St. Oswald wartete Kirchenmusiker Horst Berger mit Wissenswertem über den Bau der dortigen Orgel auf. Die Besucher konnten sich auf der Empore in unmittelbarer Nähe ein Bild von den 2500 eingebauten Orgelpfeifen machen. Berger zeigte am Beispiel der vielen Manuale und Register die vielfältigen Klangfarben der Orgel auf, ehe er mit einem beeindruckenden Stück von Pachelbel verdeutlichte, warum die Orgel als „Königin der Instrumente“ gilt.