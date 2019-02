Wo ist der Schatz versteckt?

Götzingen.Seinen Jägerball veranstaltet der Musikverein Götzingen am Samstag, 2. März, im Getzemer Narrentempel. Unter dem Motto „Jägerball unter dem Meer“ soll die Veranstaltung in atypischer maritimer Atmosphäre und mit einer „Muschelbar“ ein „Unterwasser-Feeling“ vermitteln. Ab 19.61 Uhr erwartet die Besucher Unterhaltungsmusik. Ab 23 Uhr spielt „Der Odenwald-DJ“. Im Vorfeld können sich Interessenten an einer Schatzsuche beteiligen.

Morgen gibt es in den FN den letzten Hinweis auf das Versteck. Wer wohl den Schatz – zwei Eintrittskarten plus 50-Euro-Verzehr-Bon – heben wird?

