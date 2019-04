Wohnanlage entsteht auf Küferei-Areal

Buchen.Der Startschuss für das Bauvorhaben „Küferei Wörner“ in der Kellereistraße ist gestern gefallen, nachdem das Verwaltungsgericht Karlsruhe Ende Februar die Klage eines Nachbarn gegen die Baugenehmigung abgelehnt hatte (die FN berichteten). Die Firma Hollerbach-Bau aus Hardheim will auf ihrem Grundstück an der Stadtmauer in Buchen eine viergeschossige Wohnanlage mit sechs seniorengerechten Wohnungen errichten. Bis August 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Der Fußgängerverkehr wird umgeleitet, und es wurden einige Parkplätze beim Schüttparkplatz gesperrt. Bereits 2013 waren die Gebäude auf dem ehemaligen Küfereigelände – zwei Wohnhäuser, ein Schuppen und eine große Scheune – mit Genehmigung des Landratsamtes abgebrochen worden. Bild: Olaf Borges

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.04.2019