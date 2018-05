Wohnungen für Singles und Paare

Anzeige

Im September 2016 vorgestellt

Das neue Elf-Familien-Haus „Beim Lindenhain 8a“ (Eckdaten siehe Infobox) trägt veränderten Anforderungen auf dem Wohnungsmarkt und letztlich der demographischen Situation Rechnung. Da zahlreiche Singles oder Paare die im Buchener Genossenschaftsbestand vorherrschenden Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen als zu groß und zu teuer erachten, zeichnete sich Handlungsbedarf ab, dem man mit den ersten, im September 2016 dem Aufsichtsrat vorgestellten Objektentwürfen begegnete. Ende 2016 wurden die ersten Beschlüsse zur Durchführung gefasst: Nach Bildung eines neuen Grundstücks sowie der Klärung baurechtlicher und finanzieller Eckpfeiler reichte man im Februar 2017 den Bauantrag ein.

Nachdem dieser im Mai 2017 seine Genehmigung erfuhr, begannen im September die Bauarbeiten. „Der nun fertige Rohbau ist ein bedeutendes Etappenziel, während der Erstbezug zum 1. März 2019 geplant ist“, betonte Jurgovsky und übergab das Wort an Bürgermeister Roland Burger, der sich zunächst auf einen „unguten, für Gering- oder sogar Normalverdiener hinsteuernden Trend zu nicht immer mehr erschwinglichen Mietpreisen“ berief.

Ein wohltuendes Zeichen

Wohl läge die Ursache hierfür in politischen Fehlentscheidungen und daraus resultierenden Versäumnissen der Vergangenheit, doch nutze ein Anprangern dieser Misslichkeiten Wohnungssuchenden nicht. Ein wohltuendes Zeichen für Buchen setze dafür das neue Elf-Familien-Haus – böte es doch alles, was ein Mieter auf seiner Wunschliste stehen habe. In diesem Sinne lobte Burger jenes „wertvolle Angebot für Menschen, für die Wohneigentum nicht an oberster Stelle steht“, und definierte gutes Wohnen als „elementares Grundbedürfnis des Lebens wie Nahrung, Kleidung oder Arbeit“. Die Familienheim-Baugenossenschaft unterdessen setze „Wohnen“ mit „Leben“ gleich – sicher gelte es, profitabel zu arbeiten, doch könne man die Genossenschaft unverändert als „dem sozialen Gedanken verpflichtet“ bezeichnen. Sie ermögliche ihren Mietern für faire Preise ein hochwertiges Wohnen. In diesem Sinne dankte das Stadtoberhaupt der Familienheim-Baugenossenschaft auch für ihr nachhaltiges Wirken am Standort Buchen.

Dem Dankesgruß schloss sich Bauleiter Raimund Walter (Firma Henn) an, der am Richtbaum mit launigen Worten auf den erfreulichen Anlass zu sprechen kam und durch die symbolische Weihe des Gebäudes führte. Nach informativer Begehung der Räumlichkeiten lud Thomas Jurgovsky zum gemütlichen Mittagessen ein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018