Wolfgang Krettek übernimmt die Leitung

Hainstadt.Nach 13 Jahren wurden Heiner und Marianne Wölfelschneider aus der Leitung des Altenwerkes Hainstadt von Dekanatsaltenseelsorger Werner Bier mit einer besonderen Laudatio verabschiedet.

Dazu hatten sich zahlreiche Senioren in der Pfarrscheune versammelt, um Danke zu sagen für die 13- jährige Leitung der Seniorennachmittage. Pfarrer Bier ging zuerst auf seine lange persönliche Verbundenheit als Weggefährte mit dem Ehepaar Wölfelschneider ein, um dann aus der Geschichte des Altenwerkes den Wechsel von F. Rupp zu Marianne und Heiner Wölfelschneider hervorzuheben, der nicht zuletzt dazu geführt hat, dass die Pfarrscheune neu erbaut und für die Pfarrei und Region besondere Bedeutung erlangte. Seit 1. Januar 2006 hat Heiner Wölfelschneider das Altenwerk geleitet.

In besonderer Weise ist er auf die Bedürfnisse und Wünsche der Senioren eingegangen durch ein Programm, das „ankam“, die Teilnehmenden einbezog, die Begegnung förderte und durch Bildungsangebote vielfältiger Art den geistigen Austausch anregte. Das religiöse Tun durch Meditation, Impulse, Gestaltung von Gottesdiensten und Wallfahrten lag ihm sehr am Herzen. Seine Frau unterstützte ihn tatkräftig und bot selbst zehn Jahre im Altenwerk Gedächtnistraining an. Zur Pfarrei, zum Dekanat und zur Erzdiözese hielt er regen Kontakt und nahm an Fortbildungen und Konferenzen zur Seniorenarbeit teil, im Bürgernetzwerk der Stadt Buchen arbeitet er weiter im Vorstand mit. Pfarrer Bier sprach den besonderen Dank der Pfarrei aus und überreichte ein Buchpräsent. Das Seniorenreferat der Erzdiözese Freiburg bedankte sich mit einem Dankesbrief und einem Kartenset zur Vielfalt des Alters. Vertreter des Altenwerks überreichten Marianne Wölfelschneider einen mit Blumen umrahmten Gutschein und Heiner Wölfelschneider ein Weinpräsent und wünschten sich weiter ihre Teilnahme an den Aktivitäten in Hainstadt.

Heiner Wölfelschneider bedankte sich auch im Namen seiner Frau für die anerkennenden Worte und Geschenke und freute sich auch, dass zahlreiche Weggefährten aus den 13 Jahren den Weg in die Pfarrscheune gefunden hatten.

Die Nachfolge im Altenwerk lag ihm besonders am Herzen und so stellte er das von ihm gefundene neue Team selbst vor: Wolfgang Krettek (Leitung), Brigitte Döllinger von der Frauengemeinschaft, Margarete Müller-Saum und Gerhard Kern und wünschte dem neuen Team einen guten Anfang und viel Resonanz bei den Senioren und den Mitbürgern in Hainstadt.

Musikalisch wurde der Seniorennachmittag umrahmt von Diakon i.R. Bernhard Greef, der mit seiner Gitarre einen musikalischen Rundgang durch die Musikhits der letzten 70 Jahre von Marlene Dietrich bis Elvis Presley anbot und die Gruppe zum Erinnern, Mitsummen und Mitsingen anregte.

Wolfgang Krettek schloss die Versammlung mit Dank an alle, die den Nachmittag mitgestalteten und lud zum 14. Februar ein. Unter dem Motto „Heescht Helau“ wird die schon traditionelle Fastnacht gefeiert mit vielen Beiträgen wie vom Hainstädter Kindergarten, dem Zauberer Robby und einer „starken“ Sängergruppe.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019