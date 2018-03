Wolfgang S. im Zorn erschossen

Anzeige

Der in Untersuchungshaft sitzende Wirt des Götzinger „Schwanen“ hat sich zum Motiv der Tat geäußert. Demnach hat er Wolfgang S. beim Diebstahl ertappt und dann im Zorn erschossen.

Götzingen. „Die Gerichtsmedizin hat ein Einschussloch im Schädel des Opfers festgestellt“, erklärte gestern der Mosbacher Oberstaatsanwalt Peter Lintz auf FN-Anfrage. Der Beschuldigte habe angegeben, den Geschädigten am 21. Februar 2013 erschossen zu haben. Er habe Geräusche in der Scheune gehört und sich deshalb bewaffnet. Als Motiv habe er genannt, dass er Wolfgang S. beim Diebstahl überrascht habe. Daraufhin sei er in Zorn geraten und habe ihn erschossen. Anschließend habe er die Leiche in der Scheune vergraben.

Vor fast genau fünf Jahren wurde Wolfgang S. aus Götzingen als vermisst gemeldet. Bis zu dem Brand am 13. Januar, der die Schankwirtschaft und angrenzende Scheunen zerstörte, fehlte von ihm jede Spur. Nach einem Tipp aus der Bevölkerung entdeckten Kriminaltechniker der Kriminalpolizei Heilbronn bei der Suche nach der Ursache für den Brand in der Gaststätte „Zum Schwanen“ Leichenteile in einem der völlig ausgebrannten Nebengebäude. Nur kurz darauf wurde der Tatverdächtige festgenommen, der schnell zugab, den Vermissten getötet und fünf Jahre lang in der Scheune versteckt zu haben.