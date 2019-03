Zahlreiche Drahtesel wechselten den Besitzer

Buchen.Die Fahrradsaison steht in den Startlöchern. Deshalb ist es höchste Zeit, sich um das richtige Gefährt dafür zu kümmern. Gelegenheit dazu hatten am Samstag wieder alle Hobby-, Freizeit- und sportlich ambitionierte Fahrer bei der Fahrradbörse der Aktivgemeinschaft Buchen günstig einzukaufen.

Aufgrund des unsicheren Wetters war die Aktion kurzerhand in die Arkaden des Alten Rathauses verlegt worden, wo bereits am frühen Vormittag reger Andrang herrschte. Wer keine Zeit hatte, sein Vehikel selbst anzubieten, konnte dies in die Hände von Fahrradspeziallist „Fahrrad-Dosch“ geben, dessen Mitarbeiter die Stücke auf Straßentauglichkeit überprüften, ehe sie zum Verkauf angeboten wurden. Nach kurzem Fachgespräch und Probefahrt wechselten viele Räder bereits zu Beginn der Aktion ihren Besitzer. k.n.

