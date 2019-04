Zahlreiche Gläubige besuchten die Kirche

Buchen.Die österlichen Tage von Gründonnerstag bis Ostermontag bilden den Höhepunkt des Kirchenjahres und boten so auch in diesem Jahr zahlreichen Gläubigen die Gelegenheit zu Gottesdienstbesuchen in der Stadtkirche St. Oswald.

Während der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag nahm Dekan Balbach Bezug auf die bevorstehenden Europawahlen, bei der Mandate an Menschen vergeben werden. Er bezeichnete die Christen als Mandatsträger in der Nachfolge Jesu, als einen Auftrag, den die Menschen übertragen bekamen. Diese Nachfolge äußere sich auch immer in der gemeinsamen Feier der Eucharistie, wie Jesus es mit seinen Jüngern getan hatte. Daher werde die Kommunion während diesem Gottesdienstes auch in beiderlei Gestalt gereicht.

Dem Leiden und Sterben Jesu am Karfreitag wurde in einer besonderen Liturgie gedacht. Im Mittelpunkt stand die Leidensgeschichte nach Johannes, die vom Kirchenchor immer wieder stimmungsvoll untermalt wurde. Dabei zog sich die musikalische Richtung „Gospel and Spirituals“ wie ein roter Faden durch die Liturgie. Außergewöhnlich, dadurch aber sehr ausdrucksvoll und die Atmosphäre verstärkend, erklangen „Hear my Prayer“, „Sometimes I feel like a Motherless Child“ oder auch der Klassiker „Nobody knows the Trouble I‘ve seen“. Im Spiritual „I want Jesus to walk with me“ übernahm Melanie Trunk-Ries den Solopart.

Die Osternacht am Karsamstag bildete dann die ganze Spannbreite christlichen Glaubens ab. Aus dem Dunkeln des Grabes, symbolisiert durch die abgedunkelte Kirche, entsteht durch die Auferstehung Jesu neues Licht in der Welt. Augenscheinlich wurde dies durch die Osterkerze, deren Licht sich im Gotteshaus durch die Kerzen der zahlreichen Gläubigen schnell ausbreitete, und im gemeinsam gesungenen und von der Orgel festlich intonierten „Gloria“ einen emotionalen Höhepunkt fand. Beeindruckend auch, wie der vielstimmige Jugendchor die einzelnen Gottesdienstteile vielseitig mitgestaltete. So erklang mystisch einfühlsam „Das leere Grab“, wurde das Evangelium mit gesanglichen Einwürfen unterlegt oder erklang frisch und ansteckend der „Auferstehungssamba“. Dekan Balbach lud am Ende des Gottesdienstes die Gemeinde zum gemütlichen Austausch im hinteren Teil des Gotteshauses ein, wo der Pfarrgemeinderat mit kleinen Speisen und Getränken aufwartete.

Das Hochfest der Auferstehung am Ostersonntag wurde vom Kirchenchor mit „My Lord, what a morning“ eröffnet. Dekan Balbach, der mit Diakon Gerhard Gramlich die Messe zelebrierte, konfrontierte in seiner Predigt mit der Frage: „Wann haben Sie das letzte Mal Ostern erlebt?“ Und dabei meinte er nicht das jährlich wiederkehrende Fest, als vielmehr Situationen, in denen sich Menschen in vollem Vertrauen in die österliche Botschaft den Herausforderungen des Lebens gestellt hätten. Mit weiteren Gospels wie „Wade in the Water“ und „Didn‘t my Lord“ gelang es dem Kirchenchor mit packenden Rhythmen die Osterfreude zu vermitteln. Höhepunkt dabei war dabei am Ende sicherlich das weltberühmte „Oh happy day“ bei dem Martin Grollmuss als Solist überzeugte.

Der Gottesdienst am Ostermontag schließlich stand ganz im Zeichen der Emmausgeschichte. Die Kinderchöre der Pfarrei sangen dabei im Wechselgesang mit der Gemeinde, so dass schnell ein familiärer Charakter entstand. Pfarrer Werner Bier, der der Liturgie vorstand, gelang es in seiner Predigt sehr anschaulich die Emmausgeschichte als Vorlage für die sonntäglichen Gottesdienste herauszustellen, in denen immer wieder wöchentlich Ostern gefeiert wird. Die frischen und hellen Stimmen der Kinderchöre taten bei „Risen Lord“ ihr Übriges, um auch in diesem Festgottesdienst einen kirchenmusikalischen Akzent zu setzen. Überhaupt zeigte sich im Verlauf der Ostergottesdienste einmal mehr, wie wertvoll Kirchenmusik ist und welche Bedeutung sie bei der Glaubensverkündigung spielen kann. So galt der Dank am Ende aller Gottesdienste immer wieder auch Kirchenmusiker Horst Berger.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019