Zahlreiche Informationen rund um das Thema Drogen

Buchen.Mit der Auftaktveranstaltung „Hilfe mein Kind verändert sich – Suchtverhalten?“ startet der Neckar-Odenwald-Kreis am Dienstag, 21. Mai, um 19 im Belz´schen Haus in der Haagstraße in Buchen in die bundesweite Aktionswoche „Alkohol? Weniger ist besser!“

Verantwortung tragen

Die Veranstaltung richtet sich gezielt an Erwachsene, die als Eltern, Lehrer oder Betreuer für Kinder und Jugendliche die Verantwortung tragen. Der Arbeitskreis Suchtprophylaxe des Neckar-Odenwald-Kreises organisiert das Ganze.

Informationen zu Suchtverhalten wird zunächst Ute Ehrle, Präventionsbeauftragte beim Regierungspräsidium Karlsruhe, in einem Kurzvortrag vermitteln, bevor Polizeihauptkommissar Rüdiger Bäuerlein einen Überblick über legale und illegale Drogen geben wird. Anschließend gibt es Gelegenheit zum Austausch.

Als weiteren Beitrag zu der Aktionswoche wird es in Kooperation mit dem Selbsthilfenetzwerk Neckar-Odenwald vom 21. bis 24. Mai einen Informationstisch zum Thema Alkohol am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken geben. Immer nachmittags von 14 bis 16 Uhr steht der interessierten Bevölkerung Hubert Schneider, Betroffenenvertreter des Neckar-Odenwald-Kreises, für Fragen und Informationen zur Verfügung.

An zwei Vormittagen findet zudem für Schüler der 7. bis 10. Klassen ein interaktiver Vortrag zum Thema Substanzkonsum bei Jugendlichen statt, den Ercan Efe, Leiter der BWLV-Fachstelle Sucht, an der Realschule in Osterburken halten wird.

Eine Anmeldung zu der Auftaktveranstaltung „Hilfe mein Kind verändert sich – Suchtverhalten?“ erleichtert die Organisation.

