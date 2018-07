Zahlreiche Musikkapellen sorgen wieder für ansprechende Unterhaltung

Anzeige

Ab 17 Uhr findet am Sonntag dann eine „Gaudi-Olympiade“ statt, bei der sich Vereine und Gruppen in verschiedenen Disziplinen messen. In der weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Kellerbar finden der Samstag- und Montagabend ihren Abschluss mit Unterhaltung durch DJ Steffen.

Zahlreiche Musikkapellen aus der Umgebung sorgen auch in diesem Jahr für ein buntes musikalisches Programm: Samstag, 21. Juli: ab 16 Uhr Festbetrieb; 18 Uhr Musikalischer Auftakt mit dem Musikverein Heidersbach und ab 20 Uhr Unterhaltung mit dem Musikverein Allfeld.

Sonntag, 22. Juli: ab 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Richelbach; ab 14 Uhr Jungmusiker der Heddebörmer Musikanten und anschließend Ehrungen; ab 15 Uhr Kindernachmittag und Musikverein Roigheim. Am Sonntagabend ab 17 Uhr „Gaudi-Olympiade“ und ab 18 Uhr sorgen die einheimischen „Heddebörmer Musikanten“ selbst für Stimmung.

Montag, 23. Juli: ab 16 Uhr Festbetrieb, ab 18 Uhr Musikverein Hainstadt und ab 19.30 Uhr zünftiger Festausklang mit der Odenwälder Trachtenkapelle Mudau.

Die „Heddebörmer Musikanten“ wollen mit einem Schätzspiel beim Götzenturmfest das Hilfsprojekt für hörbeeinträchtigte Kinder und Menschen in Peru unterstützen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018