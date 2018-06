Zeichen für die Zusammengehörigkeit

Anzeige

Mit einer feierlichen Einweihung wurde am Sonntag die original erhaltene Dokumentationsstätte Eiermann-Magnani-Haus in Hettingen in der Adolf-Kolping-Straße 29 eröffnet.

Hettingen. Die ersten 14 Wohnhäuser der Hettinger Eiermann-Magnani-Siedlung wurden am 17. Oktober 1948 eingeweiht. An diese und das von beispielloser Menschlichkeit gekennzeichnete Schaffen des geistlichen Rates, Pfarrer Heinrich Magnani, sowie an Architekt Egon Eiermann erinnert die am Sonntag eingeweihte Dokumentationsstätte im original erhaltenen „Eiermann-Magnani-Haus“ in der Adolf-Kolping-Straße 29.

Zielstrebiger Einsatz

Nach dem Gottesdienst und der Prozession eröffnete Hans-Eberhard Müller die Feierstunde im Lindensaal und dankte in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte neben allen Helfern insbesondere dem Ehrenvorsitzenden Manfred Pfaus (Berlin), ohne dessen zielstrebigen Einsatz das Museum wohl ein Wunschtraum geblieben wäre. Herzlich begrüßte auch Joachim E. Schielke (Vorsitzender der Wüstenrot-Stiftung) die Festgesellschaft. Die Wüstenrot-Stiftung kümmert sich seit 25 Jahren um die Erhaltung des kulturellen Erbes, worunter gerade manches eher versteckte Kleinod fällt, das wie die Dokumentationsstätte „ein ungeheures Potenzial der kulturellen Vielfalt“ darstelle. Als Frühwerk eines weltberühmten Architekten, herausragendes Beispiel für das Tun eines volksnahen Geistlichen und seltenes Zeugnis der Nachkriegszeit verankere das Haus alle wesentlichen Merkmale eines architektonischen Dokuments in sich, was es wichtig und erhaltenswert mache, so Schielke.