Zeit zum Einkaufen und Informieren

Das Bummeln durch die Fußgängerzone rentierte sich gestern – gleichgültig, ob man in eines der Fachgeschäften wollte, oder man sich von der aktuellen Palette der Autohäuser angesprochen fühlte.

Buchen. Am gestrigen Sonntag wurde Buchens Fußgängerzone wieder einmal von den ortsansässigen Autohäusern bereichert, die Einblick gaben in die neuen Modellpaletten. Zahlreiche Besucher nutzten das schöne Spätsommerwetter zu einem kleinen Ausflug nach Buchen, verbunden mit einem Einkaufsbummel, denn die Fachgeschäfte hatten am Sonntag geöffnet.

Für jeden etwas dabei

Ob Luxusklasse, Cabrio, Kleinwagen oder Zweirad, auch in diesem Jahr hatten die Aussteller für jeden das passende Gefährt parat und präsentierten die neuesten Entwicklungen und Designneuheiten auf dem Automarkt.

Dabei galt das Interesse verstärkt den Herstellern von Elektro-Fahrzeugen, die sich zukünftig große Marktlücken in diesem Bereich erhoffen. Bei den Farbpalletten und technischen Ausstattungen überraschen die Hersteller immer wieder mit neuen Details und lassen viel Spielraum im Preissegment.

Technische Entwicklung

Auch auf dem Zweiradmarkt bleiben die Entwicklungen nicht stehen, hier hat sich vor allem im Bereich der Fahrsicherheit viel getan. Die Technik hat – wie bei den vierrädrigen Fahrzeugen – durchaus ihren Preis.

Und während der eine oder andere Besucher schon konkrete Pläne für sein zukünftiges Vehikel schmiedete, nutzten andere den sonnenüberfluteten Nachmittag zum Eis essen im Freien bei sommerlichen Temperaturen. Oder sie riskierten einen Blick auf die Angebote der Fachgeschäfte.

Damit herrschte den ganzen Nachmittag ein reges Treiben in der Fußgängerzone und somit konnte der Veranstalter, die Buchener Aktivgemeinschaft in Verbindung mit den Autohäusern am Abend wiederum ein insgesamt positives Resümee ziehen.

Bereits heute bleibt Buchens Innenstadt wieder ausschließlich den Fußgängern vorbehalten, die möglicherweise schon beim nächsten Einkaufsbummel in Buchens Fachgeschäften die Anfahrt mit ihrem neuen Fahrzeug antreten. kn

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018