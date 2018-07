Anzeige

177 junge Leute an vier Berufsschulen beteiligten sich am Projekt „Klasse Azubis“, darunter mehr als 60, die die ZGB besuchen. Besonders engagierte Teilnehmer erhielten nun eine Urkunde.

Buchen. „Zeitung lesen erweitert den Horizont“, so Wolfgang Berger bei der Übergabe der Urkunden an besonders engagierte Schüler der drei Klassen in Buchen, die seit September am Projekt „Klasse Azubis – Schlaue Köpfe fördern“ teilgenommen haben.

Die Zentralgewerbeschule (ZGB) hatte sich daran ebenso beteiligt wie drei andere berufliche Schulen im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis.