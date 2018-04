Zentrum in Buchen hat geschlossen

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken (Z.E.U.S.) in Buchen hat am Montag, 30. April, vor dem Tag der Arbeit geschlossen. Die Kleinanlieferstation mit Wertstoffhof der Firma Inast in Mosbach, Industriestraße 1, hat regulär geöffnet: Vormittags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr. Von 16.30 Uhr bis 18 Uhr sind an der Kleinanlieferstation nur Kleinanlieferungen mit gültigem Berechtigungsnachweis möglich. Ab Mittwoch, 2. Mai, haben die Entsorgungsanlagen wieder regulär geöffnet. Die Öffnungszeiten sind im grünen Entsorgungskalender von AWN und KWiN zu finden oder unter www.awn-online.de/oeffnungszeiten.