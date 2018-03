Zeugen gesucht

Anzeige

Buchen.Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Friseursalons in der Brahmstraße in Buchen. Eine BMW-Fahrerin hatte ihr Auto dort auf einem Kundenparkplatz abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass dieses an der Stoßstange hinten links beschädigt war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich weder bei der Frau noch bei der Polizei gemeldet, weshalb diese nun unter der Telefonnummer 06281/9040 (Polizeirevier Buchen) Zeugen sucht.

Bibliolog in der Fastenzeit

Buchen. Für alle Interessierten findet am Mittwoch, 14. März, ein Bibliolog in der Fastenzeit statt. Treffpunkt ist um 20 Uhr in der Unterkirche von St. Oswald. Der Bibliolog ist eine spezielle Methode der Bibelarbeit, die eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Bibeltext möglich macht. An diesem Abend steht das Evangelium des darauffolgenden Sonntags im Zentrum. Durch den Abend führt Johanna Vering. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.