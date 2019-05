Zeugen gesucht

Buchen.Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro entstand bei einem Unfall auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Straße „Am hohen Markstein“ in Buchen. Ein 34-Jähriger hatte seinen BMW dort in der Nacht auf Mittwoch abgestellt und bemerkte bei seiner Rückkehr, dass der Wagen hinten links beschädigt war.

Zeugen hatten gesehen, wie die Fahrerin eines Audis den Schaden möglicherweise verursacht hat. Da die Person weder auf den Geschädigten gewartet, noch die Polizei gerufen hat, werden nun weitere Zeugen des Unfalls gesucht. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

