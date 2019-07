Zeugen gesucht

Buchen.Auf Schaden in Höhe von rund 2000 Euro bleibt die Besitzerin eines BMW sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am Donnerstag, zwischen 14.30 und 14.45 Uhr, gegen ihr Auto gefahren ist. Die Frau hatte den BMW, Typ 530 D, kurzzeitig auf dem Parkplatz zwischen der Wilhelmstraße und der Hochstadtstraße in Buchen abgestellt. Als sie wieder zurückkam, bemerkte sie den Schaden an der linken Fahrzeugseite. Der unbekannte Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf die Geschädigte zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, nun Zeugen des Vorfalls.

