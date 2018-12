Ziel „Klassenerhalt“ erreicht

Am Samstag empfing der TSV Buchen den TB Richen. Beide Mannschaften waren hoch motiviert und wollten die Punkte mit nach Hause nehmen.

Trainer Andy Hollerbach verdeutlichte dies in seiner Kabinenansprache und gab eindrücklich zu verstehen, dass man mit viel Kampfgeist, Köpfchen und Teamwork in das Match gehen werde.

Gleich zu Beginn ging der TSV in Führung. Nach der Verletzung von Paula Schutz in der 1. Spielminute und kurzen Unstimmigkeiten in der Abwehr schaffte es der TSV trotzdem, seine Führung auf 5:2 in der 10. Minute auszubauen.

Durch gute Teamleistungen der Buchener Mädels und Defizite in der gegnerischen Abwehr konnte der TSV mit einem Zwischenstand von 12:7 in die Halbzeit gehen.

Das Motto lautete „Torverhältnis ausbauen“. Getreu dieser Devise gingen die Damen auf die Platte und führten in der 40. Minute mit 17:8. Durch die Sieben-Meter-Schützinnen Celine Schäfer und Laura Gottschick wurde dieses Ergebnis weiter ausgebaut.

Auch Torfrau Jessica Just war wieder top in Form und bügelte den ein oder anderen Fehler der heimischen Abwehr aus.

Das Spiel endete mit einem Spielstand von 24:13 für den TSV Buchen. Der TSV hat sein Ziel des Klassenerhalts erreicht und sichert sich zur Winterpause einen stabilen siebten Platz, gleichauf mit Mosbach.

Somit kommt es bei der ersten Partie im neuen Jahr gleich zu einem sicherlich spannenden Derby auf Augenhöhe. Anwurf ist am 26. Januar um 16 Uhr in der Sport- und Spielhalle Buchen.

