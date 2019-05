Ziele deutlich übertroffen

Buchen.Gleich an vier Vereine überreichte die Volksbank Franken Spendengelder im Rahmen der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“.

Der Turn- und Sportverein 1863 Buchen erhielt 3086 Euro für das Projekt „LED Flutlicht für das Frankenlandstadion“ und erreichte damit 102 Prozent seines Finanzierungszieles in Höhe von 3000 Euro. Der TC Grün-Weiß 50 Buchen kann mit 3549 Euro ein einheitliches Vereinsoutfit anschaffen. Der mit ursprünglich 2500 Euro angesetzte Betrag wurde mit 141 Prozent deutlich übertroffen. Der Musikverein Hettigenbeuern „Heddebörmer Musikanten“ strebte die Summe von 5000 Euro an und darf nun mit 7080 Euro (141 Prozent) das Projekt „Tenorhorn und Ausbildung“ umsetzen. Dem Förderverein Psychosoziale Notfallversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis stehen 5720 Euro für die Ausbildung in der Notfallseelsorge zur Verfügung. Dieses Projekt erreichte 114 Prozent seines Finanzierungsziels in Höhe von 5000 Euro. Alle Vereine hatten in drei Monaten die Möglichkeit, Spendengelder zu sammeln. Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 7750 Euro unterstützte die Volksbank diese Projekte. Nun freuen sich die Vereine darauf, ihre Vorhaben umzusetzen.

Die Volksbank erhöht den Spendentopf für die Crowdfunding-Plattform nochmals um 20 000 Euro auf insgesamt 90 000 Euro. Somit können weitere Projekte umgesetzt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.05.2019