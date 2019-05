Zinkblechdach wird ersetzt

Buchen.Das vorhandene Zinkblechdach auf dem Bildungshaus Bödigheim weist immer wieder Schadstellen auf, die in der Vergangenheit schon oft repariert werden mussten. Zwischenzeitlich befindet es sich in einem derart schlechten baulichen Zustand, dass laut Stadtverwaltung weitere Reparaturarbeiten finanziell nicht mehr vertretbar sind und in bautechnischer Hinsicht auch nicht sinnvoll erscheinen. Geplant ist deshalb, das Zinkblechdach abzubrechen und einen neuen Flachdachaufbau (Foliendach), bestehend aus einer neuen Abdichtung (Kunststoffbahn) und Gefälledämmkeilen aufzubringen. Der Gemeinderat erteilte der Firma Hofmann Flachdach GmbH & Co.KG aus Königshofen den Zuschlag für die Dachsanierungsarbeiten zum Angebotspreis von 79 846 Euro. borg

