Zu Besuch beim DRK-Kreisverband

Buchen.Einen interessanten und spannenden Tag erlebten die beiden zweiten Klassen der Grundschule Hettingen beim DRK-Kreisverband Buchen. Nachdem zuvor viele spannende Fragen rund um das „Rote Kreuz“ gesammelt wurden, machten sich die Schüler auf den Weg zu ihrem Ausflugsziel.

Nach dem Fußmarsch konnten sich die Kinder bei einem Vesper stärken, bevor sie von Sonja Pfeiffer, stellvertretende Kreisausbildungsleiterin) und Maximilian Behr (Sozialarbeiter) in die aufregende Welt des DRK entführt wurden. Bei einer kurzen Einführung in die Geschichte des Roten Kreuzes und dessen Aufgaben wurden bereits die ersten Fragen der Schüler beantwortet.

Mit Bravour erledigten die Kinder unter Anleitung von Sonja Pfeiffer das Anlegen von Verbänden an Ellenbogen, Hand und Knie. Beeindruckendes Wissen zeigten die Schüler beim Notruf und den fünf W-Fragen. Das Lernen und Üben der stabilen Seitenlage bereitete den Kindern sichtlichen Spaß. Am Rettungswagen durften sich die Kinder in der Verwendung der Vakuummatratze üben und sogar ein Kind mit Hilfe dieser speziellen Matratze „versorgen“. Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich das Festzurren und Anheben der eigenen Lehrerinnen auf dem Spineboard; ein Rettungsgerät zum Tragen von Patienten in unwegsamen Gelände oder beengten Treppenhäusern. ReRa

