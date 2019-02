Zug kam 15 Meter vor dem Jugendlichen zum Stillstand

Neckarelz/Mosbach.Die in jüngster Zeit immer wieder auffällige Jugendgruppe am Neckarelzer Bahnhof hat erneut die Polizei beschäftigt. Ein 20-Jähriger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, weil er einen 16-Jährigen in ein Gleisbett geschupst haben soll, teilten die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer Pressemeldung mit.

Lokführer legte Vollbremsung hin

Ein heranfahrender Zug konnte grade noch rechtzeitig eine Vollbremsung hinlegen und kam 15 Meter vor dem 16-Jährigen zum Stillstand. Der Jugendliche verletzt sich beim Sturz im Gesicht und musste sogar operiert werden.

Widersprüchliche Aussagen

Der Vorfall hatte sich am 18. Februar ereignet, so die Behörden. Am Bahnhof in Neckarelz war es am Montagsabend, gegen 23 Uhr, am Bahnsteig zu einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen der Gruppe gekommen. Da deren Auskunftsverhalten gegenüber der Polizei jedoch begrenzt war und die Aussagen voneinander abwichen, mussten weitere Zeugen des Vorfalls ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen ergaben zwischenzeitlich, dass es zwischen einem 20-Jährigen und einem 16-Jährigen zu einem Gerangel gekommen war. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass der Ältere den Jüngeren im Verlauf dieser Auseinandersetzung vom Bahnsteig in das Gleisbett stieß.

Den Beamten vor Ort gegenüber gaben die Jugendlichen an, dass der Jüngere auf die Gleise gefallen war. Der 16-Jährige gab zunächst an, nicht verletzt worden zu sein. Die Behörden fanden in den Tagen danach heraus, nachdem der Zugführer und ein weiterer Lokführer befragt wurden, dass es wohl nicht nur zu einem Streit gekommen war.

Aufgrund der Ermittlungen wurde durch die Staatsanwaltschaft Mosbach ein Haftbefehl gegen den 20-Jährigen beantragt. Dieser wurde durch das Amtsgericht Mosbach am Freitag in Vollzug gesetzt. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019