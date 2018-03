Zuhörer erleben in der Stadthalle eine musikalische Weltreise

Anzeige

Buchen.Das diesjährige Frühlingkonzert der Stadtkapelle Buchen ist ein besonderes, denn es steht wie das gesamte Jahr im Zeichen des 125-Jahr-Jubiläums der Stadtkapelle. Entsprechend hat Dirigent Alexander Monsch ein besonders ansprechendes Programm zusammengestellt, in dem die Musiker den Zuhörer auf eine Weltreise mitnehmen werden.

Der zeitgenössische japanische Komponist Satoshi Yagisawa komponierte im Jahr 2005 das Stück „Hymn to the Sun with the beat of mother earth“, ein extrem mitreißendes Stück, in dem sich liebliche Klänge mit wilden, fast schrillen Passagen abwechseln, sodass ein besonderes, modernes Klangerlebnis entsteht, das die Virtuosität aller Musiker herausfordert. Weiter führt die Reise auf das „Dach Europas“. In seinem Werk „Mont Blanc- le voie royal“ erzählt Otto M. Schwarz die Geschichte von Bergsteigern, die sich auf machen, den Mont Blanc zu besteigen. Die Gefahren, denen sie ausgesetzt werden, stellt Schwarz ebenso eindrucksvoll musikalisch dar, wie den traumhaften Ausblick, der die Bergsteiger erwartet und nach dem das Stück betitelt wurde.

Neben modernen, schlägt die Stadtkapelle auch klassische Töne an. Im Hornkonzert Nr.3 von Wolfgang Amadeus Mozart brilliert Solist Florian Leitz mit erstaunlichem Klangvolumen und Virtuosität. Neben Mozart wird auch Ludwig van Beethoven seinen Platz im Frühlingskonzert finden. Seine Schauspielmusik zu Goethes Drama „Egmont“ gilt als die bekannteste und am meisten verwendete von allen. Die Ouvertüre zu Beethovens „Egmont“ wird den Auftakt des Konzertes bilden. Eigentlich für Sinfonieorchester komponiert, nutzt der Arrangeur Armin Suppan das große Klangspektrum eines Blasorchesters gekonnt aus.