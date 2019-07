Zum Festtag geht es auf Reisen

Buchen.Das Fest der goldenen Hochzeit feiern aa diesem Donnerstag Regine und Horst Widmaier, deren beider Lebensweg eng mit der Stadt Buchen verbunden ist: Als Jugendliche wohnten sie nur wenige Häuser auseinander – „gefunkt“ hat es dann auf einem Buchener Fastnachtsball im Februar 1968.

Und natürlich wurden beide auch in Buchen geboren – Regine Widmaier am 6. April 1951, ihr Ehemann am 27. Dezember 1946. Geheiratet wurde am 25. Juli 1969. Nachdem Horst Widmaier seine Lehre im väterlichen Malerbetrieb absolvierte und 1966/67 seinen Wehrdienst bei der Bundesmarine leistete, legte er 1971 die Meisterprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk ab und wirkte schließlich über 25 Jahre lang als Abteilungsleiter im Bereich Siebdruck- und Schriftenmalerei bei der Bödigheimer Firma Hoerner. Dem schloss sich eine Tätigkeit im Berufsbildungswerk Mosbach an: Bis zum Renteneintritt gab der Jubilar seine Berufserfahrung als Ausbilder für Maler und Lackierer weiter.

Bei den FN beschäftigt

Regine Widmaier erlernte nach der Schule den Beruf der Bauzeichnerin und arbeite zwischen 1981 und 1989 in der Verwaltung der Buchener Tennishalle, ehe sie im Jahre 1991 eine Tätigkeit in der Buchener Geschäftsstelle der Fränkischen Nachrichten antrat. Hier war sie mit kurzer Unterbrechung bis Ende 2012 tätig.

Zur Familie gehören neben Sohn Thomas und Tochter Katharina auch drei Enkel, an denen das Jubelpaar große Freude hat. Zu den Hobbys zählen tägliche Spaziergänge mit dem Hund, Gartenarbeit und Urlaubsreisen. So verbringen Regine und Horst Widmaier ihren Festtag nicht in Buchen: „Wir fahren ins Berchtesgadener Land“, lassen sie wissen. Den Gratulanten zur Goldenen Hochzeit schließen sich die Fränkischen Nachrichten an. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019