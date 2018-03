Zurück und in die Zukunft geschaut

Anzeige

Buchen.Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ wurden Beiträge von Schülern des Burghardt-Gymnasiums und der Zentralgewerbeschule mit ersten Preisen und der Weiterleitung zum Landeswettbewerb in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften ausgezeichnet. Dennis Häfner, Simon Schwab (BGB) und Kilian Leutner (ZGB) haben mehrere Wochen im vergangenen Jahr in ihre Forschungsarbeit investiert, die Ergebnisse dokumentiert und beim Regionalentscheid letzte Woche in Künzelsau an einem Messestand der Jury überzeugend präsentiert.

Kilian Leutner konnte mit seinem Projekt „System zur 3D-Visualisierung historischer Welten“ drei seiner Interessensgebiete vereinigen: Römer und Limes, Informatik und frei zugängliche Geodaten. Der Limbacher besucht seit seinem Abschluss auf der Abt-Bessel-Realschule das Technische Gymnasium der ZGB, wo die Arbeit von Holger Repp, seinem Lehrer im Profilfach Informationstechnik, betreut wurde. Kilians Ziel war es, ein System zur 3D-Visualisierung von Geoinformationen und 3D-Modellen historischer Welten zu entwickeln. Mit Hilfe dieser Umgebung erstellte er ein 3D-Modell des Odenwaldlimes. Die Datenbasis bildete dabei ein digitales Geländemodell sowie Geodaten zum Verlauf des Limes, die er aus historischen Quellen recherchiert hatte, sowie nach historischem Vorbild modellierte Artefakte (Wachtürme, Kastelle). Gräben und Wälle wurden von der von Kilian entwickelten Software in das 3D-Modell hineingerechnet. Die Visualisierung am Computer, Tablet oder im Browser ermöglicht, sich als Betrachter 2000 Jahre zurück zu versetzen und die Welt dreidimensional zu erleben. Benutzer können den Odenwald-Limes virtuell entlanggehen und seine Wirkung in der Landschaft, etwa bei verschiedenen Wetterbedingungen, nachvollziehen. Das Modell kann somit zur Untersuchung geschichtlicher Fragestellungen eingesetzt werden. Beispielsweise können Sichtlinien des Limes bei verschiedenen Wetterbedingungen nachvollzogen werden.

Beeindruckende Kenntnisse

Bei der Preisverleihung hob der Laudator Kilians beeindruckende Kenntnisse im Bereich Geoinformatik hervor. Der Umgang mit den Geodaten sowie die Recherche und der Einbezug der historischen Daten seien überzeugend. Zusätzlich erhielt Kilian einen von der Volksbank gestifteten Sonderpreis. Während Kilian Leutner den Blick in die Vergangenheit ermöglichte, wollten Dennis Häfner (Buchen) und Simon Schwab (Oberneudorf) vom BGB einen Blick in die Zukunft wagen.