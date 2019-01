Zusätzliche Einnahmen in der Landschaftspflege

Hainstadt.Die Mitglieder des Maschinenrings Odenwald-Bauland haben am Dienstagabend in der Hainstadter Mehrzweckhalle auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Außerdem bestätigten sie den bisherigen Vorstand im Amt.

Das vergangene Jahr stand für den Maschinenring Odenwald-Bauland (MR) im Zeichen seines Jubiläums zum 50-jährigen Bestehen. Vorsitzender Mathias Berberich und Geschäftsführer Burkhard Trabold erinnerten in Wort und Bild an die herausragenden Veranstaltungen. Dazu zählten die Mitgliederversammlung im vergangenen Februar in der Mehrzweckhalle mit Festvorträgen und kulturellem Programm und das Festwochenende am 30. Juni und 1. Juli auf dem Schlempertshof mit mehreren tausend Besuchern. Burkhard Trabold ging auch auf das Alltagsgeschäft des MR ein. So habe man rund 6000 Tonnen an Grüngut im Auftrag der landkreiseigenen KWIN transportiert. Der Vertrag für die Grüngutsammlung mit dem Landkreis laufe allerdings Ende dieses Jahres aus. Man werde sich an einer Ausschreibung dieser Arbeiten wieder beteiligen.

Außerdem erzeugte der MR für Firmen, Kommunen und Privatleute Hackschnitzel. Auch durch Landschaftspflegearbeiten im Auftrag des Landschaftserhaltungsverbands hätten sich Landwirte ein Zubrot erwirtschaften beziehungsweise ein zweites wirtschaftliches Standbein schaffen können. Dank Spezialmaschinen sei der MR in diesem Bereich sehr leistungsfähig. Außerdem wies Trabold auf die Güllegemeinschaft seines Vereins hin. Pascal Bier von der MR-Geschäftsstelle erinnerte an das Apfelsaftpressen auf dem Schlempertshof, den Winterdienst und an Änderungen in der Landwirtschaft aufgrund der Digitalisierung. Außerdem informierte er darüber, dass man unter anderem eine Messerwalze und eine Steinsammelmaschine angeschafft habe.

Die Kassenprüfer bescheinigten der Geschäftsführung eine einwandfreie Kassenführung. Die Versammlung entlastete den gesamten Vorstand. Bei den Wahlen wurden Mathias Berberich als Vorsitzender und Thomas Stang als Stellvertreter in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Außerdem wählte die Versammlung ebenfalls einstimmig folgende Beiräte: Frank Baumann, Ralf Benz, Alois Gerig, Gerhard Häfner, Steffen Hübl, Roland Pföhler, Benno Sans, Michael Schmitt, Rolf Schwing und Norbert Wörner.

Zudem spendete der MR 250 Euro der Lebenshilfe Buchen. Der Betrag kam im Wesentlichen durch den Verkauf der Tischdekoration bei der Jubiläumsveranstaltung zustande. Außerdem hielt Willi Lackenbauer einen Vortrag über Thailand.

Landrat Dr. Achim Brötel dankte in seinem Grußwort dem MR für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. „Der MR ist für uns ein unverzichtbarer Partner“, betonte der Landrat. In seinem Rückblick auf das Jahr 2018 bezeichnete der die „Dürrebeihilfe“ des Bundes als „Papiertiger ohne Wert“.

Außerdem wies er darauf hin, dass das neue Grüngutsystem des Landkreises eingeführt werde, um eine „Kostenexplosion“ zu verhindern. Denn das Grüngutaufkommen habe sich seit dem Jahr 1992 verviereinhalbfacht. Auch mit dem neuen System werde man allerdings im Landkreis über ein dichteres und engmaschigeres Netz an Grüngutplätzen verfügen als in den Nachbarlandkreisen. Brötel schätzt die Arbeit des Maschinenrings auch im Bereich der Landschaftspflege. Die Mahd von Magerrasen und Feuchtgebieten stelle besonders hohe Anforderungen an Mensch und Maschine.

Auch der Hainstadter Ortsvorsteher Bernd Rathmann lobte den Maschinenring und dankte ihm für seine Arbeit. Er schätzt diesen Verein als zuverlässigen Dienstleister, auch für die Kommunen und hofft, „dass der MR bleibt wie bisher.“ mb

