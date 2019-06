Zusammenstoß; mit Linienbus

Hollerbach.Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden am Montag gegen 16 Uhr bei einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Linienbus in Hollerbach. Eine 32-Jährige war mit ihrem VW Golf auf der Unterneudorfer Straße unterwegs. An der Holunderstraße wollte sie nach rechts abbiegen.

Übersehen

Dabei übersah sie offenbar einen von links kommenden Linienbus, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Die Insassen des VW sowie Fahrer und Fahrgäste des Linienbusses kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. An dem Volkswagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro, der Linienbus muss für mindestens 2500 Euro repariert werden.

