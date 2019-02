Zuschauer erlebten spannendes Finale

Der erste Boulder-Cup lockte zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer nach Buchen. In der Kletterhalle erlebten sie ein spannendes Finale.

Buchen. Nur wenige Wochen nach der offiziellen Eröffnung des neuen Boulderbereichs in der Kletterhalle des DAV/Sektion Buchen (die FN berichteten) fand der erste freie Boulder-Cup statt.

Organisiert und ausgerichtet wurde der Wettbewerb für alle Altersklassen durch die Jugend des Deutschen Alpenvereins. Diese Einladung stieß auf große Resonanz sowohl auf Teilnehmer- als auch Zuschauerseite. So traten 60 Teilnehmer aus Buchen, Heilbronn und Würzburg an, um sich im Klettern in Absprunghöhe zu messen.

Den zahlreichen Zuschauern bot sich ab 13 Uhr ein unterhaltsames sportliches Event, gekrönt von einem spannendenden und atemberaubendem Finale um 20 Uhr. Die Boulderer machten sehr deutlich, dass bei dieser Sportart neben Kraft, Beweglichkeit und Körperspannung, eben auch immer wieder Mut dazugehört.

Nach der Siegerehrung ließ man den ereignisreichen Tag gemütlich ausklingen und konnte auf einen gelungenen Wettbewerb zurückblicken, was vor allem der Verdienst der engagierten Jugendlichen sei, so Sascha Herwig, Vorsitzender des Deutschen Alpenvereins/Sektion Buchen. „Wir sind stolz auf eine solch aktive Jugend, die es nicht in jedem Verein gibt!“, so Herwig abschließend.

Die Gewinner

Die Gewinner des ersten Buchener Boulder-Cups: Jugend weiblich (12 bis 16 Jahre): 1. Leonie Schubert, 2. Jessica Schäfer, 3. Leni Scheuermann. Jugend männlich (12 bis 16 Jahre): 1. Luca Schneider, 2. Philip Schenk, 3. Martin Bender. Hauptklasse weiblich (17 bis 30 Jahre): 1. Felicia Correll, 2. Eva Gitter, 3. Melanie Wirth. Hauptklasse männlich (17 bis 30 Jahre): 1. Pascal Müller, 2. Florian Kraft, 3. Frederic Patka. Best Ager (30 plus): 1. Maximilian Kraft, 2. Peter Micklisch, 3. Tobias Riehle.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019