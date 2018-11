Zuschlag für Firma Tomac

Buchen.Die Vergabe der Arbeiten zur Errichtung eines Wasserspeichers (100 Kubikmeter) für die Feuerwache in Buchen beschäftigte den Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Den Zuschlag erhielt einstimmig die Firma Tomac Emil & Sohn aus Buchen zum Angebotspreis von 149 966 Euro.

In der Vergangenheit führten Starkniederschläge immer wieder zu Überschwemmungen der Kellerräume der Feuerwache, was auch Schäden an der Bausubstanz und am Inventar zur Folge hatte. Das Grundproblem liegt darin, dass unter-schiedliche Abwasserströme aus Dach- und Hofflächen gemeinsam mit Abwasser aus den Sanitäreinrichtungen und der Schlauchpflege dem städtischen Kanal an verschiedenen Stellen zugeführt werden. Damit ist der Einsatz von Rückstauklappen wirkungslos beziehungsweise kann noch zur Verschärfung der Probleme beitragen, da bei Rückstau das Niederschlagswasser nicht mehr ablaufen kann und aus den Bodenabläufen austritt.

Zur Reduzierung der Rückstaugefahr wurden zwischenzeitlich Dachflächen vom Entwässerungssystem der Feuerwache abgeklemmt und direkt in den „Bödigheimer Bach“ eingeleitet. Die Hofflächen allerdings können aus mehreren Gründen nicht direkt in den „Bödigheimer Bach“ abgeleitet werden. Bei bestimmten Regenereignissen kann es immer noch zu Überflutungen im Untergeschoss kommen.

Die Sanierungsstrategie sieht eine Zusammenführung aller noch rückstaugefährdeter Abwasserleitungen vor. In die Sammelleitung wird ein Elektroschieber eingebaut, der auf eine Füllstandsmessung im öffentlichen Kanal reagiert und entsprechend zufährt. Während der Verschlusszeit anfallende Nieder-schlagswasser aus den Hofflächen müssen zwischengespeichert werden. Die Zusammenführung der Abwasserleitungen, der Bau des Zwischenspeichers und die Wiederherstellung der Hofflächen sind Gegenstand der Ausschreibung. Die tech-nische Ausrüstung (E-Schieber, Füllstandsmessung, Pumpe und Steuerung) wird durch eine Fachfirma im Nachgang eingebaut.

An der öffentlichen Ausschreibung haben sich fünf Firmen beteiligt. Die Firma Tomac Emil & Sohn aus Buchen legte das günstigste Angebot mit 149 966 Euro vor und erhielt vom Gremium auch den Zuschlag. Das nächste Angebot lag bei 176 784 Euro und das teuerste bei 227 937 Euro.

