Zwangloses Feiern bei sommerlichen Temperaturen

Buchen.Die Rocknacht beim Vorsommerfest von Stadtkapelle und dem „Förderverein Kirchenmusik St. Oswald“ hat am Freitagabend viele Besucher in den Museumshof gelockt.

Bei Temperaturen um die 20 Grad sorgte die Rockband „Acustic Open“ bis in die Nacht hinein für Stimmung. Später verlagerte sich das Feiergeschehen mehr und mehr in die Bar unter der Museumshofbühne. Am Samstagnachmittag eröffnete Dekan Johannes Balbach mit dem traditionellen Bieranstich zu den Klängen der Stadtkapelle das beliebte Freiluftfest der Stadt offiziell. Ab 19 Uhr spielte die Trachtenkapelle Heuweiler zur Unterhaltung auf, ab 21 Uhr die Stadtkapelle Buchen.

Stadtkappelle zum Abschluss

Am Sonntagnachmittag traten der Jugendchor „St. Oswald“, die Jugendkapelle und die Joseph-Martin-Kraus-Bigband sowie zum Festausklang die Stadtkapelle auf der Bühne auf. Stadtkapelle und der „Förderverein Kirchenusik St. Oswald“ veranstalten das Vorsommerfest im Museumshof schon seit dem Jahr 1973.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.07.2019