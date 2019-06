Zwei Außenspiegel abgeschlagen

Buchen.Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 23.59 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, an zwei in der Buchener Straße geparkten Pkw die rechten Außenspiegel abgeschlagen. Auf Höhe der Hausnummer Vier waren ein Toyota Corolla und dahinter ein VW am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Besitzer des Toyotas stellte seinen Pkw um 23.59 Uhr in der Berliner Straße ab. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fahrzeuge noch nicht beschädigt. Am nächsten Morgen, um circa 8 Uhr, stellten die Besitzer die Schäden an ihren Fahrzeugen fest.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, sollen sich unter Telefon 06281/9040 an das Polizeirevier Buchen wenden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.06.2019