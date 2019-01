Zwei Filme in der Stadthalle

Buchen.Kinozeit ist wieder am Montag, 18. Februar, in der Stadthalle. Das Bürgernetzwerk Buchen zeigt in Kooperation mit der Filmförderung und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg um 16 Uhr in „Tabaluga – Der Film“ die Geschichte des kleinen Drachen Tabaluga, der mit seinem besten Freund, dem Marienkäfer Bully, und seinem Ziehvater, dem Raben Kolk, in Grünland lebt. Doch der böse Arktos aus dem Eisland will Grünland vereisen.

Als Tabaluga erfährt, dass dieser auch schon seine Eltern auf dem Gewissen hat, bricht er auf, um Arktos entgegen zu treten. Auf seinem Weg lernt er die Eisprinzessin Lilli kennen, die ihm hilfreich zur Seite steht. Und nicht nur das: Weil sich Tabaluga in Lili verliebt, lernt er auch endlich, wie ein echter Drache Feuer zu spucken. Die Lieder von Peter Maffay machen den besonderen Reiz des Films aus.

Elektrisierender Musikfilm

Um 19.30 Uhr folgt ein elektrisierender Musikfilm – nicht nur, aber ganz besonders für Queen Fans: „Bohemian Rhapsody“. Im Jahr 1970 gründet Freddie Mercury mit Brian May, Roger Taylor und John Deacon die Band Queen. Schnell feiern sie erste Erfolge und produzieren bald Hit um Hit. Doch hinter der Fassade sieht es weit weniger gut aus. Rami Malek vereint als Freddie Mercury exzentrische Züge mit Gefühl und der nötigen Prise Verletzlichkeit und liefert eine mitreißende Performance ab. So entsteht ein filmisches Denkmal, das sowohl der legendäre Queen-Sänger als auch seine Band unbedingt verdient haben.

