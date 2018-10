Zwei Hochbeete als Spende erhalten

Buchen.Der Kindertagesstätte St. Josef in Buchen wurde vergangenen Freitag ein Kita-Hochbeet-Set im Rahmen der bundesweiten Spendenaktion „PflanzenWelten“ übergeben. Die Kinder und Leiterin Natalie Schnell nahmen das Set von Axel Bähr, Botschafter der Town & Country Stiftung, entgegen.

Die Mädchen und Jungs freuen sich über die beiden Hochbeete, in denen sie nun Samen zu Pflanzen, Kräutern und Gemüse ziehen werden. Leiterin Schnell freute sich über die Spende und sagte: „Die Arbeit mit der Natur ist eine wichtige Erfahrung für die Kinder, die die Kita nun noch besser ermöglichen kann.“ Sie bedankte sich beim Botschafter der Stiftung für die Spende.

„Lernen an der lebendigen Natur, das ist hierbei die Idee, die so gut angenommen wird“, so Axel Bähr, der sich begeistert zeigte über die Reaktion der Kinder und Erziehenden: „Es zeigt uns das Interesse der Kitas, auf diese schöne und lebendige Art Themen aus Natur und Umwelt in den Alltag einzubeziehen.“

