Zwei Verletzte bei Unfall

Buchen.Ohne die Vorfahrt eines in Richtung Walldürn fahrenden Autofahrers zu achten, fuhr eine 31-Jährige am Mittwochmorgen von der Einhardstraße nach links in die Walldürner Straße ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Toyota des 33-Jährigen und dem Fiat der Unfallverursacherin. Durch den Aufprall wurden die Fiat-Fahrerin schwer und der Toyota-Lenker leicht verletzt. Eine siebenjährige Mitfahrerin im Fiat blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Bild: Jutta Leis

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018