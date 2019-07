Zwei Verletzte nach Kollision

Waldhausen.Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von knapp 40 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag um circa 16.40 Uhr auf der B 27 bei Waldhausen. Die 38-jährige Fahrerin eines Seats befuhr die Bundesstraße von Mosbach in Fahrtrichtung Buchen und bog auf Höhe Waldhausen links in Richtung Scheringen ab. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Mercedes einer 52-jährigen Frau.

Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, so dass die Mercedes-Fahrerin und ihre Beifahrerin verletzt wurden. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 38-jährige Seat-Fahrerin und ihr Kleinkind wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle mit den Bergungsarbeiten beschäftigt.

Während dieser Zeit war die B 27 kurzzeitig vollgesperrt. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019