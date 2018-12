Zwei Vorträge des Fördervereins

Buchen.Seine turnusmäßige jährliche Mitgliederversammlung veranstaltete der Förderverein der Jakob-Mayer-Grundschule in den Räumen der Schule. In seinem Tätigkeitsbericht ging der Vorsitzende Achim Edelmann auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr ein und erwähnte besonders die zwei Spielfeste für die Kinder des Stadtgebiets sowie die vom Verein initiierten Vorträge zu pädagogischen Fragestellungen. Hier hatte der Verein zu zwei Vortragsabenden mit den Themen „Gefahren des Internets“ und „Das Lernen lernen“ eingeladen. Auch habe der Verein zusammen mit dem Elternbeirat die Bewirtung bei der Martinsfeier der Schule durchgeführt.

Kassiererin Jana Edelmann konnte einen positiven Kassenstand vermelden. Haupteinnahmequelle im Berichtsjahr seien die Mitgliedsbeiträge gewesen. So sei gewährleistet, dass der Verein seiner Aufgabe, das schulische Leben an der Schule zu fördern, auch in der Zukunft nachkommen könne.

Schulleiterin Heike Busch sprach dem Vorstand, insbesondere der Kassiererin und dem Vorsitzenden, den Dank der Schulleitung für ihr vorbildliches Engagement aus, dem sich Bernhard Linsler im Namen der Mitglieder anschloss.

