Zwei Wochen gibt es Programm im „Tüff“

Buchen.Auch in diesem Jahr gibt es in Buchen in den Sommerferien eine Ferienbetreuung für Schüler der Klassen 3 bis 5. Teilnehmen können Kinder aus Buchen und den zugehörigen Stadtteilen. Folgende Termine gibt es: Ferienprogramm-Woche eins von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, und Ferienprogramm-Woche zwei von Montag, 5., bis Freitag, 9. August. Das Angebot kann wochenweise in Anspruch genommen werden.

Die Kinder werden von Montag bis Donnerstag von 7.45 bis 16 Uhr und am Freitag von 7.45 bis 13 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum „Tüff“, Bödigheimer Straße 18, in Buchen betreut. Dabei können die Kinder zwischen 7.45 und 8.30 Uhr am Morgen gebracht werden und im Zeitrahmen von 15.30 bis 16 Uhr abgeholt werden. Es wird dieses Jahr pro angemeldete Woche ein Unkostenbeitrag in Höhe von 75 Euro erhoben. Geschwisterkinder erhalten eine Vergünstigung, die nach Anmeldung mitgeteilt wird. Im Beitrag enthalten sind die Verpflegung, Ausflüge sowie Bastelmaterialien. An Ausflugstagen sollte den Kindern genügend Essen und Trinken mitgegeben werden. Die schriftliche Anmeldung kann im Zeitraum von 29. April bis 7. Juni im Kinder- und Jugendzentrum erfolgen. Anmeldeformulare liegen ausschließlich dort vor.

Organisiert wird das Sommerferienprogramm von Mitarbeitern der Caritas des Neckar- Odenwald-Kreises, Abteilung Schulsozialarbeit. Fragen zum Ferienprogramm werden telefonisch von Mitarbeitern des Kinder- und Jugendzentrums „Tüff“, Telefon 06281/97232, beantwortet.

