Zwischen Tragik und Situationskomik

Zahlen sind Zahlen, Worte sind Worte. Und die Badische Landesbühne ist die Badische Landesbühne: Der Name steht für Qualität und so überzeugte sie auch mit Brechts „Leben des Galilei“.

Buchen. Padua ist die Heimat des Mathematiklehrers Galileo Galilei (René Laier). Was er im Kopf hat, hat er aber nicht auf der Bank: Galileo ist chronisch pleite – der Gerichtsvollzieher wird erwartet, der Milchmann vermisst. Die Schuld daran trägt sein Umfeld: „Städte sind so eng wie die Köpfe“, philosophiert er seinem Schüler Andrea Sarti (Colin Hausberg) vor. Mutter Sarti (Evelyn Nagel) sieht diese Zusammenkünfte nur ungern: „Sie bringen ihn noch dazu, dass er behauptet, zwei mal zwei ergibt fünf“, schimpft sie und beruft sich auf ihre heiligen Ansichten. Galileo attestiert sie unheiliges Tun.

Chance auf Ruhm

Eines Tages freilich wittert er die Chance auf Ruhm, Ehre und Reichtum, als Ludovico Marsili (David Meyer) ihn auf eine neue Erfindung hinweist: Die Holländer haben mit zwei Linsen und einem Lederrohr ein Fernrohr entwickelt. Galileo verfeinert es und stellt es dem erstaunten Kurator (Markus Hennes) als sein geistiges Eigentum vor. Nacht für Nacht sitzt er fortan davor, erklärt seinem Freund Sagredo (Stefan Holm) die Welt und entdeckt geheimnisvolle Vorgänge am Himmel: Entgegen der kirchlichen, geozentrische Bilder verfolgenden Ideologie und getreu den Erkenntnissen eines gewissen Herrn Kopernikus dreht sich die Erde um die Sonne.

Nun verfolgt Galileo andere Pläne. Nicht das Geld steht im Vordergrund, sondern der Beginn einer völlig neuen Zeit. Einer Zeit ohne Kriege, Autorität und religiös motivierte Auseinandersetzungen; einer Zeit, in der Vernunft, Sachverstand und die Wissenschaft den Ton angeben. Einer Zeit, die es zu entdecken gilt. Galileo bläst zum zuversichtlichen Halali: „Ich glaube an den Menschen und damit an die sanfte Gewalt der Vernunft!“

Böse Hetzer

Doch kaum geht Galileo mit Tochter Virginia (Sina Weiß) als Hofmathematiker nach Firenze und damit an die Öffentlichkeit, bläst ihm der raue Wind der katholischen Wirklichkeit um die Nase: Wohl bestätigen Wissenschaftler von höchster Stelle die Richtigkeit der Entdeckungen, doch das Heilige Offizium ist anderer Meinung – nach dessen Lesart sind Kopernikus und Galileo böse Hetzer und propagieren eine niedere Form von Scharlatanerie.

Als Fanatiker spricht der alte Kardinal Bellarmin (Evelyn Nagel) von „Nestbeschmutzung“. Pater Clavius (Ghorban Moinzadeh) gratuliert Galileo zum Sieg, doch winkt er ab: „Nicht ich habe gewonnen – die Vernunft hat gewonnen!“, ruft er. Seine Erkenntnisse widerruft er nicht. Als die kopernikanische Lehre und damit Galileos Arbeit von der Inquisition indiziert wird, vermählt sich Virginia mit Ludovico. Galileo wird verhört, geächtet und zieht sich zurück. Jahre gehen ins Land, als er neue Hoffnungen schöpft: Ein Wissenschaftler wird zum Papst gewählt. Eines Tages kommt Sarti zu Besuch und erklärt sich bereit, die verbotene Schrift außer Landes zu bringen. Sarti erinnert sich an den alten Mut und die Aufbruchstimmung seines früheren Lehrers sowie die Fortführung alter Studien. Aber Galileo ist so alt wie schwach und verfolgt kein Interesse mehr: Nachdem er durch die Kirche bereits mit Folter in Berührung gekommen war, möchte das das kein zweites Mal erleben.

Paradestück

Mit zwischen Tragik und Situationskomik pendelden Dialogen, bestens aufgelegten Darstellern, passenden Requisiten und interessanter Musikuntermalung zwischen sakralen Orgelklängen und der zu Beginn des Stücks einsetzenden Dreitonmusik à la Karlheinz Stockhausen verstand sich Carsten Ramms Inszenierung als bisheriges Paradestück der aktuellen Spielzeit. Der Stoff Brechts lässt sich gleichsam vortrefflich in die Gegenwart projizieren und eine Frage aufkeimen, die noch heute Bestand hat: Liegt eine jede Obrigkeit immer automatisch im Recht, weil sie den Status einer Obrigkeit für sich beansprucht?

