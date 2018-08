1200 Fahrzeuge und rund 1600 Personen kontrolliert

Anzeige

Am Donnerstag vor dem Festival behinderten starke Windböen die Kontrollen. Sogar die Zufahrt zum Festivalgelände musste einige Zeit gestoppt werden. Dadurch bildeten sich kilometerlange Staus. Bei den Abfahrtskontrollen wurden noch einmal 700 Fahrzeuge und rund 800 Personen kontrolliert.

Erster Polizeihauptkommissar Albrecht Kucher sieht es als Erfolg an, dass bei den An- und Abfahrtskontrollen bei so vielen kontrollierten Fahrern insgesamt lediglich vier wegen Alkohol und 18 wegen Drogen am Steuer angezeigt werden mussten: „Es hat sich herumgesprochen, dass die Polizei alle Jahre wieder präsent ist.“ Allein über das Wochenende und am Abreisetag wurden zirka 250 Festivalbesucher um einen Alco-Test gebeten. „Der Rückgang der Anzeigen wegen Alkohol am Steuer ist ein Indiz dafür, dass unsere Präsenz und der Überwachunsdruck Wirkung zeigen“.

„Dringend notwendig“

Insgesamt wurden an den sechs Tagen, an denen die Polizei im Zuständigkeitsbereich des Bad Mergentheimer Reviers kontrollierte, rund 80 Gramm Marihuana, neun Joints und etwas Amphetamin sichergestellt. 40 Männer und Frauen werden angezeigt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Acht Anzeigen wegen anderer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden gefertigt.

Sechs verbotene Einhandmesser und ein Schlagring konnten beschlagnahmt werden“, so Albrecht Kucher. Für den Chef des Bad Mergentheimer Polizeireviers zeigen die Ergebnisse, dass die An- und Abfahrtskontrollen dringend notwendig sind: „Es gibt jedes Jahr wieder schwarze Schafe, die sich nicht an die Regeln halten wollen. Wir erwischen natürlich bei weitem nicht alle, aber wir setzen mit unseren Kontrollen ein Zeichen, dass wir keinen rechtsfreien Raum zulassen wollen.“

Beim Fazit zum Thema Verkehrsunfälle fasst sich Kucher kurz: „Das polizeiliche Ziel, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurde erreicht.“ Nur ein einziger Kleinstunfall musste im Zusammenhang mit den Festivaltagen vom Polizeirevier bearbeitet werden. Das bedeute auch, so Albrecht Kucher, dass es diese Kontrollen im nächsten Jahr wieder geben wird. pol

