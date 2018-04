30 000 Euro teurer Radlader weg

Creglingen.Ein kompletter Radlader im Wert von etwa 30 000 Euro wurde am vergangenen Wochenende von Unbekannten in Creglingen-Münster gestohlen. Die Arbeitsmaschine stand auf einem nur teilweise umzäunten Lagerplatz im Gewerbegebiet Hörle und ist wahrscheinlich auf ein geeignetes Transportfahrzeug verladen worden. Aufgrund einer Zeugenaussage schließt die Polizei nicht aus, dass der Diebstahl am

...

Sie sehen 52% der insgesamt 754 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.02.2018